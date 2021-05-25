Изменения цен евробондов РФ во вторник незначительные второй день подряд в отсутствие драйверов

Москва. 25 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали нейтральную динамику второй день подряд в отсутствие новых сильных драйверов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего торгового дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию 24 мая и составила 115,29% от номинала, что соответствует доходности 1,795% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,93% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,02% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день всего на 0,5 пункта и составил 177,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к понедельнику на 12 базисных пунктов - до 131,3% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 3,785% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали всего на 2 базисных пункта - до 126,44% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,78% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 базисных пунктов - до 113,43% от номинала, что соответствует доходности 1,92% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 2 базисных пункта, до 108,91% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта, до 0,955% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 15 базисных пунктов - до 124,08% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,79% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 6 базисных пунктов - до 111,28% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 2,25% годовых).

"На прошлой неделе Минфин РФ выпустил и доразместил еврооблигации, номинированные в евро, на общую сумму EUR1,5 млрд. По результатам размещения доходность еврооблигаций 2036 года сложилась на уровне 2,65% годовых, а для бумаг 2027 года - 1,368% годовых. Объем размещения для бумаг 2027 года составил 500 млн евро, для облигаций 2036 года - 1 млрд евро. Доля нерезидентов составила 47%. С начала текущей недели ситуация на рынке российских еврооблигаций довольно спокойная - и в понедельник, и во вторник колебания котировок в целом незначительные, активность торгов - пониженная, на фоне отсутствия сильных драйверов для движения в ту или иную сторону. Размещенные на прошлой неделе бумаги сейчас торгуются лишь чуть выше цен размещения, на 0,25-0,5 процентного пункта. Доходности американских казначейских бумаг продолжают плавно снижаться с середины прошлой недели и сейчас находятся около отметки 1,59% годовых для десятилетних бумаг, то есть на двухнедельных минимумах. На дальнейшую динамику процентных ставок американских гособлигаций, от которых в свою очередь будут отталкиваться доходности облигаций большинства emerging markets, могут повлиять пятничные данные по личным доходам и расходам в США и ценовому индексу Core PCE", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева.