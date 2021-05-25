Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 26 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- советы директоров "Ростелекома" и НМТП обсудят дивиденды;

- акции X5 Retail Group последний день торгуются с дивидендами за 2020г;

- финансовые результаты "ЛУКОЙЛа" за 1К21 по МСФО;

- день Стратегии TCS Group.

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