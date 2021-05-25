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25 мая 2021 года 15:37

Рубль днем слегка подрастает к доллару и снижается к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 25 мая. Доллар дешевеет, евро подрастает на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 73,42 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,99 руб./EUR1, подорожав на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,5 копейки - до 80,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 мая на 13,03 копейки, до 73,3963 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,68 копейки, до 89,9545 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за их движением на рынке Forex. Доллар продолжает дешеветь к большинству мировых валют на фоне роста интереса инвесторов к риску и уменьшения доходностей американских гособлигаций. Доходность десятилетних US Treasuries в понедельник упала до 1,603% - минимума с 10 мая.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные о ВВП США за первый квартал 2021 года. В рамках отчета о ВВП традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост индекса PCE Core в первом квартале на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился на 1,3%.

Усиление инфляции в США вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом может вынудить Федрезерв поднять ставку раньше, чем ожидали рынки, считают аналитики.

Участники торгов также находятся в ожидании новой информации относительно подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена и, как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Кремль в ближайшее время выпустит сообщение о перспективах ее проведения.

"Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счет. Мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, согласилась ли Россия на проведение саммита. Он отметил, что сообщение будет опубликовано на сайте Кремля.

Он также отметил, что пока не определен список вопросов к обсуждению на саммите, но проблема стабильности и контроля вооружений однозначно будет в повестке.

"Вопросы стабильности и контроля над вооружениями, безусловно, это та тематика, которая касается всех стран мира и, безусловно, будет в повестке дня. Однозначно", - сказал Песков. Вместе с тем он призвал дождаться заявления на этот счет. "Потом уже будем обсуждать возможную повестку дня", - добавил он.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов во вторник. Инвесторы пытаются оценить, сможет ли восстановление спроса компенсировать увеличение добычи Ираном в случае достижения соглашения по иранской ядерной сделке, отмечает Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник уменьшилась на 0,19% - до $68,33 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,35% - до $65,82 за баррель.

Переговоры в Вене, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из Ирана на мировой рынок, продолжатся на этой неделе. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что агентство и Тегеран на месяц - до 24 июня - продлили действие соглашения о мониторинге международными инспекторами иранских ядерных объектов.

"На рынке крепнет уверенность в том, что как минимум до июньской встречи Путина и Байдена новых обострений на геополитическом фронте не произойдет. Это дает игрокам возможность смелее покупать российские активы. Кроме того, пик налоговых выплат традиционно способствует активизации спроса на рубль. Однако все это не означает, что доллар с легкостью пройдет уровень 73 руб./$1. Настроения в отношении риска остаются переменчивыми, да и волатильная нефть может снова упасть в любой момент. При этом в целом перспективы рубля на данном этапе все еще выглядят неплохо. Пара "евро-рубль" тем временем укрепляется вторую сессию подряд, снова целясь на уровень 90 руб./EUR1", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Геополитическая обстановка остается в целом позитивной, но на российские активы оказывает некоторое давление ситуация с экстренной посадкой самолета в Белоруссии - близком партнере России. В частности, вчера появлялись сообщения о том, что Великобритания рассмотрит санкции против "Северного потока 2" на фоне ситуации с посадкой самолета. Сегодня выплачивается НДПИ, и остаточные продажи экспортной выручки поддержат рубль. Налоговый период завершится в пятницу уплатой налога на прибыль, и курс окончательно потеряет поддержку этого фактора. У рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления, но движение может ограничиваться относительно слабым спросом на риск", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 25 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 103,9 млрд рублей (при лимите 1,55 трлн и спросе 1 трлн 103,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,96% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 мая, банки разместили 960 млрд рублей (при лимите 960 млрд и спросе 1 трлн 283,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,94% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 25 мая провел доразмещение 45-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 5 млрд 100,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Некоторые ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка подросли во вторник, часть - осталась на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,03% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,12% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 3 б.п. - до 5,31% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 2 б.п. - до 5,75% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с понедельником, оставшись на отметке 5,83% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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