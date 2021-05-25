Вероятна консолидация рубля в краткосрочной перспективе - BCS Express

Вероятна консолидация курса рубля к доллару в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения, которые даже при всплеске волатильности не имеют продолжения, что свидетельствует о вероятном сохранении консолидационного характера динамики российской валюты по меньшей мере на краткосрочном горизонте. Тем не менее сильные рыночные или новостные драйверы способны привести к выходу рубля из майской консолидации с формированием более устойчивого и продолжительного движения", - отмечает Бабин.

Аналитик также обращает внимание, что, с технической точки зрения, пара USD/RUB продолжает обновлять двухмесячные минимумы, однако каждый раз отскакивает от достигнутых значений. Промежуточная поддержка, по его мнению, находится около уровня 73 руб./$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.