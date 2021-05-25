BCS Express рекомендует к покупке акции Exxon Mobil, Chevron и Royal Dutch Shell

Эксперты BCS Express рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Exxon Mobil, Chevron Corp. и Royal Dutch Shell, котировки которых обладают потенциалом роста, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Учитывая рост цен на нефть до $70 за баррель, в нефтегазовой отрасли ожидается рост выручки и прибыли в период 2021-2022 гг., за счет этого дивиденды на акции указанных компаний с высокой вероятностью будут на заявленных прогнозных значениях, отмечает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

Однако аналитик предупреждает, что в случае значительной коррекции цены нефти марки Brent котировкам бумаг компаний будет крайне сложно достигнуть прогнозных уровней. Дивиденды - один из главных приоритетов для инвесторов, и если компании сократят выплаты, это вызовет отток инвесторов и уменьшение капитализации.

Exxon Mobil является крупнейшей интегрированной энергетической компанией в США. "Руководство продемонстрировало высокую операционную гибкость в сложных рыночных условиях и сохранило потенциал для роста прибыли. Активы для нефтедобычи в Гайане, Бразилии и Пермском бассейне обладают потенциалом роста. Компания сохранила лояльную дивидендную политику для акционеров даже в условиях COVID-19, сокращая расходы и рабочие места для защиты выплат. К концу 2020 года выплаты на акцию составили 8,4%. Прогноз дивидендной доходности на 2021 год - 5,9% годовых", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев - $62,9 за штуку, что на 7% выше текущей цены.

Chevron Corp. - вторая по капитализации нефтедобывающая компания США. "Компания планирует выплаты дивидендов в 2021 году в размере $5,36 на акцию, что дает доходность 5,2%. За 2020 год дивидендная доходность составила 6,1%", - отмечает Мамонтов

Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев - $119,4 за штуку, что на 14,7% выше текущей цены.

Royal Dutch Shell - голландская энергетическая и нефтехимическая компания. "Во II квартале 2020 года руководство решило снизить размер дивидендов на 70%, с $0,94 в квартал до $0,32-0,33. Однако, даже учитывая снижение выплат, прогноз дивидендной доходности остается на привлекательном уровне: 3,5-3,7% в 2021-2022 гг. Уровень выплат может поддерживаться в условиях, когда нефть торгуется по $50 за баррель. В этом случае риски, что дивиденды снизятся еще больше, минимальны", - указывает аналитик инвесткомпании.

Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $52,8 за штуку, что на 32% выше текущей цены.

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