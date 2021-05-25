"Финам" рекомендует покупать "префы" Транснефти с прогнозной ценой 175535 руб

"Финам" рекомендует покупать привилегированные акции "Транснефти" с прогнозной ценой 175535 рублей, что предполагает потенциал роста 23,2% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Рекомендованный размер дивидендов "Транснефти" в 9224,28 рубля на акцию оказался близок к 9250 рублям на акцию, о которых говорил менеджмент компании на конференц-звонке по результатам отчётности за год, в связи с чем мы не ожидаем, что данная новость повлияет на акции. Доходность выплаты может составить 6,5%. Объём дивидендов может составить около 50% от нескорректированной чистой прибыли, которая на 11,7% ниже скорректированной. Отличие между ними в первую очередь состоит в резерве под обесценения основных средств. Изначально инвесторы ожидали, что именно скорректированная чистая прибыль станет базой для выплаты дивидендов, как было по итогам 2019 года. Однако негатив от этого решения уже был отыгран в конце марта", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Кауфман.

Эксперт указывает, что по итогам 2021 года ожидает роста дивидендов до 11087 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 7,8%. Причиной роста дивидендов, по его мнению, станут индексация тарифов, смягчение ограничений ОПЕК+, а также отсутствие резервов под обесценение основных средств.

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