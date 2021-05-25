Возможна краткосрочная коррекция вниз котировок акций Транснефти - "Велес Капитал"

Возможна краткосрочная коррекция котировок акций "Транснефти" ближе к уровню 140650 руб. за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С технической точки зрения, привилегированные акции "Транснефти" во вторник достигли цели краткосрочного повышения, представленной верхней полосой Боллинджера дневного графика (район 143000 руб.), у которой наращивание "длинных" позиций представляется рискованным. ADX указывает на явное преобладание восходящего тренда, но открывать новые позиции с расчетом на движение к 145300 руб. и выше стоит не ранее преодоления 143000 руб. Краткосрочно есть опасность коррекции бумаг ближе к 140650 руб. (средняя полоса Боллинджера), при отскоке от которой можно попробовать увеличить "лонги", - указывает эксперт инвесткомпании.

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