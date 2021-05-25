"Финам" рекомендует держать акции Юнипро с прогнозной ценой 2,87 руб

"Финам" рекомендует держать акции "Юнипро" с прогнозной ценой на уровне 2,87 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвесткомпании. Биржевая стоимость бумаги адекватна оценена, акции интересны как дивидендная история при лучшей доходности в отрасли, считают аналитики.

Эксперты отмечают следующие важные моменты:

- "Юнипро" выпустила из многолетнего ремонта 3-й энергоблок Березовской ГРЭС и с мая начала получать платежи за мощность в рамках ДПМ, которые компенсируют окончание четырех ДПМ.

- За счет запуска генерирующего объекта менеджмент повысит дивиденды на 33%, до 18 млрд руб., хотя ранее ожидалось 20 млрд руб. Дивидендная доходность NTM в 10% - лучшая в отрасли, при стабильной работе энергоблока она устойчива.

- Восстановление энергорынка даст компании операционный леверидж. Энергопотребление в ЕЭС России повысилось с начала года примерно на 5% г/г, основная нагрузка пришлась на ТЭС.

Указывают аналитики "Финама" и на ключевой риск - предъявление материнской компании Uniper договора о подчинении со стороны Fortum в конце 2021 года.

"Юнипро" - компания тепловой генерации электроэнергии с установленной мощностью 11,2 ГВт. Ключевой акционер - Uniper Russia Holding.

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