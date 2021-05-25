Дальнейшее укрепление рубля до 73 руб./$1 встречает сильное сопротивление - "Велес Капитал"

Дальнейшее укрепление рубля до 73 руб./$1 встречает сильное сопротивление, отмечается в комментарии эксперта "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

"Торги по паре доллар/рубль продолжаются вблизи отметки 73,5/$1 руб. К середине дня во вторник российская валюта показывала лишь незначительное укрепление против американской валюты. Глобальная обстановка выглядела неоднозначной: цены на нефть корректировались после достижения в утренние часы отметки в $68,76 за баррель по марке Brent; доллар снижался к корзине основных мировых валют, однако на развивающихся рынках не наблюдалось повсеместного улучшения аппетита к риску, и основные валюты EM демонстрировали смешанную динамику", - отмечает эксперт инвесткомпании Юрий Кравченко.

Определенную поддержку, по мнению аналитика, российская валюта получала от остаточных продаж валютной выручки в рамках налогового периода (сегодня экспортеры перечисляют НДПИ, акцизы и НДС). Однако к окончанию недели поддержка данного фактора постепенно сойдет на нет.

"Санкционная риторика в отношении Белоруссии пока не отражается геополитическими рисками для российского финансового рынка, тем не менее, определенное напряжение среди инвесторов традиционно присутствует, - указывает Кравченко. - Отметим, что пока в пользу рубля продолжают играть такие факторы, как глобальная коррекция доллара на ослаблении инфляционных ожиданий в США и надежды инвесторов, связанные с ожидаемой летом встречей российского и американского президентов. Тем не менее, дальнейшее укрепление рубля в сторону 73 руб./$1 уже сейчас встречает сильное сопротивление, и при любом удобном случае американская валюта сможет быстро вернуться к верхней границе диапазона 73,5-74 руб./$1".

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