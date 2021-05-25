"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Murphy Oil с целью $29

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Murphy Oil Corporation с целью $29 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32%, стоп-приказ: $20, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Murphy Oil Corporation работает как холдинговая компания, которая занимается разведкой и добычей нефти и газа. После падения цен на нефть, как и большая часть нефтегазовых компаний, Murphy Oil столкнулась со снижением финансовых показателей за 2020 год. Снятие всех ограничений и рост цен на нефть WTI к $65-70 приведет к росту выручки и EPS, что отразится на стоимости бумаг", - отмечают аналитики "Финама".

С технической точки зрения, бумага торгуется в рамках восходящего канала, закрепившись выше уровня сопротивления. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $29. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $20, риск на портфель составит 0,90%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7", - указывают эксперты инвесткомпании.

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