"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 37 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 31 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Накануне корпорация сообщила о намерении увеличить дивидендные выплаты больше чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом и выплачивать один раз в год дивиденды в размере не менее 0,31 руб. на одну обыкновенную акцию в 2021 году, 0,41 руб. в 2022-ом и 0,52 руб. в 2023 году. Также компания сообщила о результатах проведенного buyback и подтвердила свои намерения о продолжении программы до конца года", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения теханализа бумага формирует боковое движение после долгосрочного восходящего тренда. "Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 37 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 31 руб., риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6", - указывают эксперты инвесткомпании.

АФК "Система" - это российская инвестиционная компания. Ее вложения обладают широкой диверсификацией, что помогает компании снизить отраслевые риски. Основные направления инвестирования: телекоммуникации, медицина, производство древесины и бумаги, IT, сельское хозяйство, фармацевтика, ритейл, гостиничный бизнес, высокие технологии, финансы, микроэлектроника и биотехнологии. Основные активы компании демонстрируют неплохие финансовые результаты и имеют хорошую перспективу развития.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.