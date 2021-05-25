Размещение бондов Москвы состоится, скорее всего, по нижней границе заявленных ориентиров - "Уралсиб"

Размещение новых облигаций Москвы состоится, скорее всего, по нижней границе заявленных ориентиров, говорится в комментарии "Уралсиба".

Эксперты корпорации напоминают, что Москва проведет 25-26 мая сбор книги заявок на новый выпуск облигаций, размещение на бирже запланировано на 27 мая. Объем составляет 70 млрд руб., срок обращения - семь лет. В отличие от большинства субфедеральных бумаг, амортизация в этом случае не предусмотрена, дюрация оценивается в 5,58 года. Ориентир по доходности дан в виде G-спреда к суверенной кривой сопоставимой доходности, он установлен на уровне 60-70 б.п. Ориентир ставки купона заявлен в диапазоне 7,29-7,38%.

Предлагаемый выпуск - это "зеленые облигации", то есть регламентируется то, на что могут быть использованы средства, полученные в рамках данного размещения. Москва планирует направить средства на финансирование экологических проектов города, расширение использования электробусов и строительство Большой кольцевой линии метро.

"Последние два года бюджет Москвы исполняется с дефицитом: в прошлом году он составил 137 млрд руб., или 4,9% от уровня собственных доходов бюджета, на этот год дефицит регионального бюджета запланирован в объеме 510 млрд руб. Несмотря на столь значительный дефицит бюджета, кредитоспособность региона не вызывает сомнений. Это уже второй выпуск облигаций города Москвы в этом году, предыдущий был размещен в конце апреля. Он сейчас торгуется с доходностью 6,63% годовых, премия к кривой ОФЗ составляет около 30 б.п. Учитывая значительный объем предложения, мы полагаем, что облигации будут размещены с более высокой премией, вблизи нижней границы заявленного диапазона, но, возможно, выпуск будет продан не полностью", - отмечает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.