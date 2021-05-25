Достижение рублем уровня 73 руб./$1 остается актуальной идеей - "Локо-Инвест"

Достижение рублем отметки на уровне 73 руб./$1 пока еще остается актуальной идеей, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Ускорение негативной динамики доллара и высокие цены на нефть во вторник оставляют актуальной идею достижения отметки 73 руб./$1, но для более уверенного роста рублю потребуется качественное улучшение геополитической истории, которая возможна лишь после успешного саммита РФ-США, подготовка к которому продолжается. Без этого расти ему будет довольно сложно", - отмечает эксперт в своем комментарии .

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