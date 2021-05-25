КИТ Финанс Брокер подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Газпром нефти"

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Газпром нефти" с прогнозной ценой на уровне 400 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Как следует из финансовых результатов за I квартал 2021 года по МСФО, отмечают эксперты, выручка "Газпром нефти" выросла на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 611 млрд руб. Чистая прибыль составила 84,2 млрд руб. против убытка 13,8 млрд руб. годом ранее.

"Результаты вышли в рамках наших ожиданий, рост показателей обусловлен эффектом низкой базы в прошлом году на фоне более высоких цен на нефть в I квартале 2021 года. Также рост прибыли связан с укреплением рубля, что в свою очередь привело к снижению убытка от курсовых разниц в 9 раз. Таким образом, "Газпром нефть" вновь показала себя лучше аналогичных компаний в отрасли", - пишут аналитики "КИТ Финанс Брокер".

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