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25 мая 2021 года 10:47
Котировки нефти могут протестировать уровень $70/барр. на текущей неделе - ПСБ
Котировки нефти могут протестировать уровень $70 за баррель Brent на текущей неделе, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Как ожидалось, цена Brent вернулась к $68/барр. Мы считаем, что старт автомобильного сезона в США дает надежды на неплохое восстановление спроса на нефтепродукты, плюс поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в Атлантике. На этом фоне уже на этой неделе мы видим попытки подъема цен на нефть и очередного краткосрочного теста $70/барр. по Brent на прочность. Неплохая экономическая ситуация в Европе, США и КНР также послужит поддержкой. В то же время более медленные темпы формирования у населения коллективного иммунитета от коронавируса говорят о том, что восстановление спроса на энергоносители будет не таким сильным, как могло бы быть. Дополнительным риском выступает намерение ОПЕК+ возвращать нефть на рынок. Это ограничивает потенциал для более серьезного роста цен на нефть", - отмечает Крылова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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