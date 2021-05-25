Доходность 10-летних ОФЗ останется, вероятно, в диапазоне 7,00-7,20% во вторник - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ останется, вероятно, в диапазоне 7,00-7,20% годовых во вторник, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Кривая доходности ОФЗ в понедельник сместилась вверх на 1-2 б.п., несмотря на укрепление рубля и рост цен на нефть, констатирует эксперт ПСБ. Снижение доходности UST-10 до 1,60% (-2 б.п.) и повышение склонности к риску на глобальном рынке также не способствовали покупкам рублевых облигаций.

Локальные 10-летние госбонды ЮАР, Мексики, Турции, Малайзии, Индии в понедельник снижались в доходности на 1-7 б.п. Рост оптимизма в отношении облигаций ЕМ происходил на фоне комментариев ФРС о временном характере инфляции, что снизило ожидания ужесточения монетарной политики, отмечает Монастыршин.

"Вероятно, рост цен ОФЗ сдерживают ожидания аукционов Минфина, которые традиционно проходят с премией к вторичному рынку. Впрочем, с учетом хорошего выполнения плана заимствований за январь-май и при профиците бюджета Минфин может урезать размер премии за счет сокращения объема предложения нового долга. Во вторник ожидаем, что 10-летние ОФЗ продолжат торговаться в боковом диапазоне 7,00-7,20% годовых", - указывает аналитик банка.

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