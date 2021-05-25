Идея дня: слияние Cabot и Cimarex справедливо расценено инвесторами как негативное - "ВТБ Мои Инвестиции"

Слияние Cabot и Cimarex было справедливо расценено инвесторами как негативное, поскольку возможные риски не компенсируются количественно измеримыми целями роста прибыли или качественным улучшением конкурентных характеристик, отмечается в комментарии аналитиков инdестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Cabot Oil& Gas Corp. и Cimarex Energy Co. договорились о слиянии, объединив бизнес Cabot по добыче сланцевого газа на месторождении Marcellus с нефтяным бизнесом Cimarex в Западном Техасе. Часто, когда объявляются крупные слияния, компании сразу же раскрывают синергию слияний, но не в этот раз. В данном случае, скорее всего, не наблюдается значительной синергии. Инвесторы отреагировали негативно - обе компании упали примерно на 7%. Слияние Cabot и Cimarex было справедливо расценено инвесторами как негативное, поскольку возможные риски не компенсируются количественно измеримыми целями роста прибыли или качественным улучшением конкурентных характеристик", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Падение котировок на -7% на первый взгляд выглядит как чрезмерная реакция, но аналитики советуют подождать, по крайней мере, до завершения слияния, которое ожидается в 4К21, прежде чем рассматривать вопрос о покупке акций. Основания для переоценки акций могут содержаться в первой отчетности объединенной компании.

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