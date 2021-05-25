Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Детский мир", ЦБ РФ и макростатистика:

- Совет директоров "Детского мира" может обсудить рекомендацию по дивидендам;

- Председатель Банка России Эльвира Набиуллина снова выступит в Госдуме;

- В США выйдут еженедельная оценка складских запасов углеводородов от Американского института нефти, данные по продажам домов, ценам на рынке жилья и индекс уверенности потребителей.

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