Вероятен рост индексов Мосбиржи и РТС во вторник утром - ПСБ

Вероятен умеренный рост индексов Мосбиржи и РТС в начале торговой сессии во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая в целом неплохой внешний фон и рост нефтяных котировок, мы ждем оживления спроса на "голубые фишки" и умеренного роста основных индексов в начале торгов во вторник. Индекс Мосбиржи, по нашему мнению, в течение дня будет тяготеть к отметке 3700 пунктов в условиях сохранения позитивного настроя на мировых рынках", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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