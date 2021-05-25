25 мая 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: позитивный внешний фон поддержит рынок акций РФ на открытии торгов во вторник
По мнению аналитиков, у российского рынка акций есть шансы подрасти во вторник под воздействием позитивного внешнего фона.
Sber CIB: "Американский фондовый рынок в понедельник вырос — лидировали акции высокотехнологичных компаний. Из-за выходного (в Германии отмечался День Святого Духа, биржи были закрыты) активность на рынках была низкой, индекс Мосбиржи остался на уровне пятницы. Этим утром внешний фон для российского рынка позитивен, торги в Москве должны начаться ростом".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): Рынок акций во вторник откроется ростом, в том числе начнут отыгрывать выросшую нефть "Лукойл" и "Роснефть". Но брать их рекомендуем лишь спекулятивно. Скорее всего, в ближайшее время нефть продолжит рост, в том числе и уйдет выше 70 долларов за баррель. Но восходящее движение будет не очень сильным и будет сопровождаться периодическими просадками".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая в целом неплохой внешний фон и рост нефтяных котировок, мы ждем оживления спроса на "голубые фишки" и умеренного роста основных индексов в начале торгов во вторник. Индекс Мосбиржи, по нашему мнению, в течение дня будет тяготеть к отметке 3700 пунктов в условиях сохранения позитивного настроя на мировых рынках".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3665-3680 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3650, 3630 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3680, 3700 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона, позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе на позитивном внешнем фоне. По индексу Мосбиржи следующая цель и в то же время область торможения расположена около 3690-3710 пунктов. На взрывной импульсный рост с ускорением сейчас рассчитывать сложно, но повторно протестировать исторические максимумы вполне возможно на благоприятном внешнем фоне. Стабильная динамика нефтяных котировок может поддержать акции российских нефтяников".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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25 мая 2021 года 15:37
Москва. 25 мая. Доллар дешевеет, евро подрастает на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
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