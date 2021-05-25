Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на противоречивом фоне

Москва. 25 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, с одной стороны, и сохраняющихся санкционных рисков, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Одним из главных пунктов повестки саммита ЕС 24-25 мая станет стратегическая дискуссия о России, в основе которой будет осуждение действий РФ против Евросоюза и его государств-членов. Европейский совет дал поручение главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить доклад о возможных линиях поведения Евросоюза в отношении России в соответствии с "европейскими принципами".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник во главе с акциями компаний технологического сектора и сектора коммуникационных услуг. Инвесторы чувствуют себя более комфортно в том, что касается перспектив инфляции и темпов восстановления экономики. Во вторник инвесторы ожидают публикации мартовского индекса потребительского доверия в США, который рассчитывает исследовательская организация Conference Board, а также данные министерства торговли США о продажах новых домов в марте. Кроме того, на этой неделе Минторг США обнародует пересмотренные данные об изменении ВВП в первом квартале.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что факторы, которые способствуют росту инфляции в США, скорее всего, сойдут на нет в начале 2022 года. Дейли прогнозирует, что инфляция в стране будет оставаться на высоком уровне до конца 2021 года. По ее мнению, ряд факторов, включая перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников, а также эффект низкой базы оказывают повышательное давление на цены.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут на торгах во вторник вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций на фоне ослабления беспокойства по поводу инфляции и возобновления спроса инвесторов на рисковые активы. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,63%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК прибавил 1,87%, достигнув максимальной отметки за два с половиной месяца, тогда как гонконгский Hang Seng увеличился на 1,42%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:15 МСК повысился на 0,6%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:15 МСК вырос на 0,71%.

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться на оптимизме трейдеров в отношении перспектив спроса. В понедельник, 31 мая, в Соединенных Штатах отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране. Росту потребления нефти в США также будет способствовать успешная кампании по вакцинации от коронавируса. Более 61% взрослого населения США уже получили по крайней мере одну дозу вакцины, а число новых случаев заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе увеличилось лишь на 0,5% - минимальными темпами с марта 2020 года.

Увеличение спроса на нефть позволит компенсировать ожидаемый рост предложения со стороны Ирана. Переговоры по иранской ядерной программе в Вене, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны на мировой рынок, продолжатся на этой неделе. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что агентство и Тегеран на месяц - до 24 июня - продлили действие соглашения о мониторинге международными инспекторами иранских ядерных объектов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК во вторник составила $68,65 за баррель, что на 0,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 3% - до $68,46 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $66,16 за баррель, что на 0,17% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 3,9% - до $66,05 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,833 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,51 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 мая вырос на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (22-24 мая) 0,16%, поднявшись до 721,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-001Р-02" (+0,38%), "ГТЛК-001Р-09" (+0,38%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,35%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,25%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 5,21% выпуска инвестиционных облигаций на 104,18 млн рублей серии ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-439R номинальным объемом 2 млрд рублей. Выпуск гасится в мае 2028 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "ВсеИнструменты.ру" полностью разместило 3-летние облигации серии БO-04 объемом 1 млрд рублей по ставке на уровне 9,8% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Сбор заявок прошел 20 мая.

"Онлайн Микрофинанс" полностью разместил выпуск 3-летних облигаций 1-й серии на 500 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых. Размещение началось 20 мая. У компании в обращении сейчас два выпуска биржевых облигаций на 800 млн рублей и один - классических на 700 млн рублей.

"Магнит" (MOEX: MGNT) 26 мая соберет заявки на выпуск облигаций серии БО-002Р-04 на 10 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 7,25-7,35% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,38-7,49% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в мае прошлого года, разместив 3-летние облигации серии БО-002P-03 объемом 15 млрд рублей по ставке 5,9% годовых.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) планирует 3 июня с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 003Р-05 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 145 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Техразмещение запланировано на 11 июня. В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в середине февраля. Тогда он разместил 3-летние облигации серии 003Р-04 объемом 15 млрд рублей по ставке 6,4% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 31-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 6,53% годовых. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта. Бумаги имеют квартальные купоны. Объем облигаций 34-й серии 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей.

Совкомбанк установил ставку 8-11-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 6,9% годовых. Эмитент в декабре 2017 года разместил облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Бонды имеют 20 полугодовых купонов.