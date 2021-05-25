Рынок акций РФ покажет рост на открытии торгов во вторник - "Алор Брокер"

Российский рынок акций покажет рост на открытии торговой сессии во вторник на благоприятном внешнем фоне, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Однако эксперт предупреждает, что в случае игнорирования внешнего позитива инвесторам стоит задуматься о сокращении среднесрочных позиций и готовиться к летней коррекции.

"Об этом сценарии намекает и возобновившийся в понедельник рост котировок акций "Газпрома" - очень часто эта бумага идет вверх именно в конце завершения восходящего тренда. Легким снижением закрылся Сбербанк, что также говорит о слабости покупателей, в том числе нерезидентов", - указывает Антонов.

Пока же повышенный спрос как в России, так и на Западе наблюдается на бумаги высоких технологий, констатирует эксперт "Алор Брокер". "В последние месяцы они просели, что объясняется фиксацией по ним "коронавирусной прибыли" и перетоком капитала в традиционные акции. Но при этом высокую прибыль и перспективы развития высокотехнологичных компаний никто не отменял. Не исключено, что рост компаний сектора продолжится. Поэтому подержать в портфелях акции "Яндекса" - не самая плохая идея", - пишет аналитик в своем комментарии.

Также Антонов отмечает, что во вторник начнут отыгрывать выросшую нефть "Лукойл" и "Роснефть". "Но брать их рекомендуем лишь спекулятивно. Скорее всего, в ближайшее время цена на нефть продолжит рост, в том числе уйдет выше $70 за баррель, но восходящее движение будет не очень сильным и будет сопровождаться периодическими просадками", - пишет эксперт инвесткомпании.

Обращает внимание Антонов и на хороший момент для докупки акций золотодобытчиков (цена золота снижается во вторник утром из-за фиксации прибыли).

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