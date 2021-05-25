Возможен рост цены акций Газпрома до 270 руб. в ближайшей перспективе - BCS Express

Возможен рост котировок акций "Газпрома" до уровня 270 рублей в ближайшей перспективе, говорится в комментарии BCS Express.

"Среди "тяжеловесов" в лидерах оказались в понедельник акции "Газпрома" (+1,23%). Котировки бумаги вернулись выше 260 рублей. Рыночная конъюнктура остается крайне благоприятной для акций компании. В ближайшей перспективе есть все шансы на продолжение роста в сторону 270 рублей", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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