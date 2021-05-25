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25 мая 2021 года 09:37

Brent - $68,58 за баррель

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник во главе с акциями компаний технологического сектора и сектора коммуникационных услуг.

Инвесторы чувствуют себя более комфортно в том, что касается перспектив инфляции и темпов восстановления экономики, пишет The Wall Street Journal.

По итогам прошлой недели Dow Jones Industrial Average снизился на 0,5%, а Standard & Poor's 500 потерял 0,4%, при этом оба индекса завершили в минусе вторую неделю подряд. В то же время Nasdaq Composite вырос на 0,3%, прервав падение, наблюдавшееся четыре недели подряд.

"Инфляционные опасения уменьшились, все более широкое признание получает тот факт, что ускорение инфляции будет временным", - отмечает главный инвестиционный директор Kleinwort Hambros Фахад Камаль. По его словам, это свидетельствует о том, что экономика США достигла самого быстрого этапа восстановления. "Рост, хотя и продолжится, будет замедляться", - говорит эксперт.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый IHS Markit, в мае увеличился до рекордных 68,1 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее.

Индикатор в промышленной отрасли США также обновил рекорд, составив 61,5 пункта против 60,5 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения показателя до 60,2 пункта. Индекс PMI в секторе услуг подскочил до рекордных 70,9 пункта с 64,7 пункта при прогнозе в 64,5 пункта.

Во вторник инвесторы ожидают публикации мартовского индекса потребительского доверия в США, который рассчитывает исследовательская организация Conference Board, а также данные министерства торговли США о продажах новых домов в марте. Кроме того, на этой неделе Минторг США обнародует пересмотренные данные об изменении ВВП в первом квартале.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Bloomberg, что факторы, которые способствуют росту инфляции в США, скорее всего, сойдут на нет в начале 2022 года.

Дейли прогнозирует, что инфляция в стране будет оставаться на высоком уровне до конца 2021 года. По ее мнению, ряд факторов, включая перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников, а также эффект низкой базы оказывают повышательное давление на цены.

Протокол апрельского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что некоторые члены Федрезерва были готовы к обсуждению сокращения программы выкупа активов на предстоящих встречах.

Глава ФРБ Сан-Франциско отметила правильность текущей денежно-кредитной политики. Она подчеркнула, что властям необходимо сохранять осторожность, поскольку более чем 8 млн американцев до сих пор остаются безработными в результате пандемии.

Акции компаний технологического и коммуникационного секторов вышли в лидеры роста среди секторов S&P 500 в понедельник. Котировки бумаг Twitter (SPB: TWTR) Inc. подскочили на 4,8%, а Tesla Inc. (SPB: TSLA) - на 4,4%. Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Facebook Inc. (SPB: FB) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) прибавили в цене более 2%.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 4,1%. Американский производитель графических процессоров в минувшую пятницу объявил о намерении провести сплит акций "4 к 1" - крупнейший в своей истории и первый с 2007 года.

Рыночная стоимость AMC Entertainment Holdings Inc. выросла на 13,3%. Китайская Dalian Wanda Group Co. сократила свою долю в операторе кинотеатров практически до нуля, в то время как ранее она была крупнейшим акционером американской компании.

Котировки акций Virgin Galactic Holdings Inc. взлетели на 27,6%. Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона в субботу совершила третий космический полет корабля VSS Unity и первый полет с космодрома America в штате Нью-Мексико. Это придает инвесторам уверенности в перспективах компании в отношении космического туризма, пишет Barron's.

Акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. подорожали на 4,7%. Американский круизный оператор сообщил в понедельник, что возобновит круизы из Сиэтла на Аляску с 7 августа.

Бумаги Cabot Oil & Gas (SPB: COG) Corp. и Cimarex Energy Co. (SPB: XEC) подешевели на 6,8% и 7,1%, после того как американские нефтегазовые производители заключили соглашение о слиянии. Как сообщается в их совместном пресс-релизе, стоимость объединенной компании оценивается приблизительно в $17 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 186,14 пункта (0,54%) и составил 34393,98 пункта, продемонстрировав рост третью сессию подряд. В ходе торгов он достиг сессионного максимума на уровне 34472,51 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 41,19 пункта (0,99%) - до 4197,05 пункта, ранее поднявшись до внутридневного пика на уровне 4209,52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 190,18 пункта (1,41%) и завершил торги на отметке 13661,17 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во вторник вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций на фоне ослабления беспокойства по поводу инфляции и возобновления спроса инвесторов на рисковые активы.

Участники рынков следят за динамикой акций технологического сектора, которые накануне возглавили рост фондового рынка США.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:05 МСК поднялся на 0,54%.

В число лидеров повышения котировок входят акции поставщика интернет-услуг Z Holdings Corp. (+3,5%), а также сталелитейных компаний Kobe Steel (+3,5%) и Japan Steel Works (+3,4%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растет на 1%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 2,6%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 2,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,7%.

Лидерами снижения выступают бумаги T&D Holdings Inc. (-3,2%), NH Foods (-2,6%) и Tosoh Corp. (-2,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК вырос на 1,87%, достигнув максимальной отметки за два с половиной месяца, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 1,42%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+5,6%), производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+5,1%) и интернет-гиганта Tencent Holdings (+4,4%).

Трейдеров воодушевило сообщение индексного провайдера FTSE Russell о том, что бумаги Xiaomi будут вновь включены в состав его индексов с июня.

Котировки бумаг гонконгского биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing и производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. поднимаются на 3,4%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 0,2%.

В лидерах падения оказались бумаги фармацевтических компаний Sino Biopharmaceutical (-2,3%) и CSPC Pharmaceutical Group (-1%), а также производителя электроинструментов Techtronic Industries Co. (-1,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:15 МСК повысился на 0,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,5%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 2,1%.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. теряют в цене 0,2%, Kia Corp. - 0,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:15 МСК вырос на 0,71%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 1,3% и на 1,8% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти на оптимизме трейдеров в отношении перспектив спроса.

В следующий понедельник, 31 мая, в Штатах отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

Росту потребления нефти в США также будет способствовать успешная кампании по вакцинации от коронавируса, отмечают эксперты Goldman Sachs. Более 61% взрослого населения США уже получили по крайней мере одну дозу вакцины, а число новых случаев заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе увеличилось лишь на 0,5% - минимальными темпами с марта 2020 года.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $68,58 за баррель, что на $0,12 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,02 (3%) - до $68,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $66,1 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $2,47 (3,9%) - до $66,05 за баррель.

Увеличение спроса на нефть позволит компенсировать ожидаемый рост предложения со стороны Ирана, считают в Goldman Sachs.

Переговоры по иранской ядерной программе в Вене, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны на мировой рынок, продолжатся на этой неделе. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что агентство и Тегеран на месяц - до 24 июня - продлили действие соглашения о мониторинге международными инспекторами иранских ядерных объектов.

"Возобновление переговоров в Вене возвращает иранский вопрос на первый план", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. "Помимо Ирана, нефтяной рынок будет фокусироваться на данных о запасах энергоносителей в США, а также сигналах относительно перспектив спроса", - приводит слова Хари агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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