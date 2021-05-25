Торги индекса Мосбиржи начнутся с повышения на 0,1-0,5% во вторник - "Алго Капитал"

Торги по индексу Мосбиржи начнутся с повышения на 0,1-0,5% во вторник, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3665-3680 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3650, 3630 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3680, 3700 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона, позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия", - прогнозирует Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, указывает эксперт инвесткомпании. Косвенное влияние на индекс Мосбиржи, по его мнению, способна оказать вечерняя публикация блока значимой статистики в США (17:00 МСК).

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