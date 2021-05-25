Укрепление рубля ниже 73 руб./$1 в ближайшие дни маловероятно - "Алор Брокер"

Укрепление курса рубля к доллару ниже уровня в 73 руб./$1 в ближайшие дни маловероятно, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль завершил понедельник практически без изменений, а во вторник с утра укрепляется к доллару на 0,3%. К этому движению присоединяться не рекомендуем, оно может не получить продолжения уже даже в течение дня. Паре доллар/рубль вряд ли удастся закрепиться под отметкой 73 руб./$1, поэтому лучше искать момент для спекулятивной покупки доллара против рубля. Скорее всего, ослабление российской валюты мы увидим уже в конце текущей недели, когда рубль потеряет поддержку со стороны налогового периода", - указывает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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