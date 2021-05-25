Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе на позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"По индексу МосБиржи следующая цель и в то же время область торможения расположена около 3690-3710 пунктов. На взрывной импульсный рост с ускорением сейчас рассчитывать сложно, но повторно протестировать исторические максимумы вполне возможно на благоприятном внешнем фоне", - пишет аналитик инвесткомпании.

Стабильная динамика нефтяных котировок может поддержать акции российских нефтяников, полагает Карпунин. В частности, по его мнению, локально интересны акции "Роснефти" и "Газпром нефти".

Обращает внимание эксперт BCS Express и на заседание совета директоров "Башнефти" (вторник), в повестке которого значится вопрос о дивидендах. "Компания получила чистый убыток по итогам 2020 года, так что есть риск отказа или существенного снижения размера дивидендов относительно прошлого года (107,81 руб.). По привилегированным акциям минимум установлен в уставе - 10% от номинала или 0,1 руб." - отмечает Карпунин.

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