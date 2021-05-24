Рубль вечером стабилен к бивалютной корзине в ожидании саммита ЕС и информации о санкциях

Москва. 24 мая. Доллар растерял рост первой половины дня и перешел к снижению, евро также отошел от утренних максимумов, но пока удерживает небольшой плюс на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании саммита ЕС, в ходе которого страны - члены Евросоюза запланировали провести стратегическую дискуссию на тему взаимоотношений с Россией и возможных новых санкций.

Курс доллара США составил 73,48 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,72 руб./EUR1, подорожав на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,2 копейки - до 80,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", несмотря на уверенный рост нефти и усиление спроса на риск на глобальном рынке, рубль почти не меняется к доллару и евро на вечерних торгах, так как участники внутреннего валютного рынка находятся в ожидании информации с саммита ЕС, на котором будут обсуждаться вопросы взаимоотношений с Россией и тема санкций. "Стратегическая дискуссия" о России является одним из главных пунктов повестки первого дня саммита 24-25 мая.

"Речь идет о стратегической дискуссии европейских руководителей в свете последнего развития событий, касающихся России. Предполагается синтезировать послания. Прежде всего, осудить действия России против ЕС и государств-членов, призвать к единству и солидарности, особенно среди государств-членов, но также и с восточными партнерами", - заявил в минувшую пятницу журналистам высокопоставленный европейский чиновник, знакомя их на условии анонимности с повесткой предстоящей встречи ЕС в верхах.

"Второе главное послание: поручить (Евро)комиссии и высокому представителю ЕС по иностранным делам подготовить доклад в соответствии с пятью принципами, которые, как вы знаете, являются краеугольными камнями наших отношений с Россией ", - сказал собеседник СМИ.

По его словам, дискуссия о России на майском саммите ЕС планировалась ранее, но откладывалась несколько раз по причине пандемии COVID-19, и теперь к ней возвращаются, чтобы подвести итог ситуации.

В ответ на вопрос о возможных новых санкциях ЕС против России, чиновник предложил дождаться результата дискуссии. "Одни страны, возможно, скажут, что нужно ввести новые санкции, другие будут против. Для этого и служит дискуссия", - резюмировал источник.

В марте 2016 года министры иностранных дел стран ЕС согласовали "пять принципов" Федерики Могерини" (предшественницы Борреля на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам).

Это реализация Минских соглашений по Украине как условие для любых существенных изменений в отношениях с РФ, кроме того, ЕС не откажется от непризнания присоединения Крыма к России; укрепление отношений ЕС с восточными партнерами, начиная с Центральной Азии; укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической и в области стратегической коммуникации; любое взаимодействие с РФ должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы, например, во внешней политике; необходимо поддерживать гражданское общество в России и инвестировать в развитие контактов между людьми в ЕС и в РФ, особенно ориентируясь на молодежь.

Второй день саммита, 25 мая, будет посвящен мерам ЕС против COVID-19 и борьбе против климатических изменений.

Москва готовит предложения по повестке саммита России и США, если такая встреча состоится, тем временем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Подготовка предложений к повестке дня - это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите", - сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

Он напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности рассматривать и решать любые вопросы, стоящие в двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов. "Главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов", - сказал российский министр.

Он отметил, что "за последние годы в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация": "Накопилось немало "раздражителей". (...) Все это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами".

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, сообщил в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации. "Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют (телеканалу - ИФ) четыре источника в администрации (президента США - ИФ)", - говорится в сообщении корреспондента NBC Джеффа Беннетта в твиттере.

В начале мая Байден заявлял, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.

Российские СМИ на прошлой неделе сообщали, что местом возможной встречи Путина и Байдена может стать Швейцария. В воскресенье, 23 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эти сообщения - слухи, которые в Москве не комментируют.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе сообщил, что встреча президентов Путина и Байдена может состояться в ближайшие недели. Об этом он заявил в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.

Инвесторы ждут новых данных статистики из США и Европы и анализируют малейшие сигналы относительно возможного изменения денежно-кредитной политики ведущих мировых регуляторов.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард полагает, что пока рано говорить о сворачивании действия антикризисной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) выкупа активов, объем которой составляет 1,85 трлн евро.

"Мы стремимся сохранить благоприятные условия финансирования, используя PEPP, и делать это как минимум до марта 2022 года, - заявила она на пресс-конференции после встречи Еврогруппы в Лиссабоне. - Еще слишком рано, и реально нет необходимости обсуждать долгосрочные вопросы". На следующем заседании ЕЦБ в июне "мы сосредоточимся на благоприятных условиях финансирования для экономики в целом и для всех секторов", добавила она.

Слова Лагард стали сюрпризом для некоторых аналитиков, которые ожидали, что уже на ближайшей встрече руководство ЕЦБ начнет обсуждать сокращение темпов выкупа активов, отмечает Trading Economics. Лагард отказалась комментировать недавний рост доходности облигаций, но заявила, что ЕЦБ "внимательно следит" за стоимостью заимствований. Это выражение обычно вызывает обеспокоенность у инвесторов.

Следующее заседание ЕЦБ назначено на 10 июня.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Bloomberg, что факторы, которые способствуют росту инфляции в США, скорее всего, сойдут на нет в начале 2022 года.

Дейли прогнозирует, что инфляция в стране будет оставаться на высоком уровне до конца 2021 года. По ее мнению, ряд факторов, включая перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников, а также эффект низкой базы оказывают повышательное давление на цены.

Протокол апрельского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что некоторые члены Федрезерва были готовы к обсуждению сокращения программы выкупа активов на предстоящих встречах.

Глава ФРБ Сан-Франциско отметила правильность текущей денежно-кредитной политики. Она подчеркнула, что властям необходимо сохранять терпимость, поскольку более чем 8 млн американцев до сих пор остаются безработными в результате пандемии.

Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов в понедельник на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления спроса, особенно в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник увеличилась на 2,44% - до $68,06 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 2,88% - до $65,41 за баррель.

Росту нефтяных цен в понедельник способствуют новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов, отмечает S&P Global Platts. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.

Центр прогнозирования климата США видит 60%-ную вероятность того, что в текущем сезоне активность ураганов будет выше нормы.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, новая торговая неделя на внутреннем рынке началась при небольшой активности игроков. "Рубль торгуется практически на месте, сохраняя потенциал дальнейшего укрепления к доллару США. Геополитическая премия постепенно вымывается из российской валюты по мере поступления новых сообщений о предстоящей встрече президентов России и США. На прошлой неделе в Рейкьявике беседовали министры иностранных дел двух стран, сегодня в Женеве состоялись переговоры секретаря Совбеза РФ с советником президента США по национальной безопасности. До встречи президентов информационная картина, скорее всего, будет оставаться положительно-нейтральной, что будет оказывать поддержку российской валюте. Нефть сегодня тоже играет на стороне рубля, ее котировки сегодня растут. Госсекретарь США заявил, что страна пока не видит готовности Ирана вернуться к ядерной сделке, а значит, дополнительное предложение откладывается", - подчеркивает Голубов.

"Несмотря на позитивный внешний фон, геополитическую стабильность и обновление двухмесячного максимума к доллару, произошедшее в конце прошлой недели, рубль не смог развить устойчивое восходящее движение, демонстрируя относительную слабость. Это угрожает разворотом вниз и более глубокой коррекцией российской валюты в случае дальнейшего ухудшения ситуации на мировых рынках", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 мая на 5,37 копейки, до 73,5266 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,69 копейки, до 89,6877 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 12,76 копейки по отношению к пятнице и составил 73,5971 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 11,02 копейки и составил 73,6069 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 447,478 млн, из которых $708,854 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 738,624 - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" ослаб на 13,5 копейки, до 89,6831 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 16,63 копейки и составил 89,8893 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR589,396 млн, из которых EUR206,225 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR383,171 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК в основном подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизились на 1 б.п. - до 5,12% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 5,28% и 5,73% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 5,83% годовых.