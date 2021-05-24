Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом вслед за нефтью и США, а также на дивидендных новостях

Москва. 24 мая. Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом индексов вслед за выросшей нефтью (нефть Brent вечером смогла превысить $68 за баррель) и подъемом фондовых площадок в США; поддержку также оказал ряд дивидендных новостей.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3662,51 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1571,27 пункта (+0,1%); динамика цен основных blue chips оказалась смешанной в пределах 2,7%.

Доллар просел до 73,46 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%, до 32,8 рубля), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Московской Биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%, до 1777,8 рубля), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,2%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Акционеры "Северстали" на годовом собрании одобрили выплату финальных дивидендов за 2020 год в размере 36,27 рубля на акцию и за I квартал 2021 года - 46,77 рубля на акцию, сообщила компания. Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат утверждено 1 июня 2021 года.

Совет директоров АФК "Система" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере 0,31 рубля на акцию (общая сумма выплат - 2,99 млрд рублей), говорится в материалах корпорации. Выплаты планируется произвести по новой дивидендной политике на 2021-2023 годы, которую совет директоров одобрил на заседании 24 мая. Предполагается, что в 2022 году выплаты АФК составят не менее 0,41 рубля на акцию, в 2023 году - 0,52 рубля на акцию.

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,8% и -0163 "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).

Руководство ПАО "Россети" выступает против выплат акционерам по итогам прошлого года на фоне грядущих масштабных проектов, сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Впрочем, директивы от государства еще нет, несмотря на то, что совет директоров планировал рассмотреть вопрос на заседании уже в понедельник, 24 мая.

Индексный провайдер FTSE включил "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (-0,1%) в свои индексы для России по итогам июньского промежуточного пересмотра индексов, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам эксперта, пассивный приток капитала в акции компании составит порядка $15 млн. Все изменения вступят в силу 18 июня после закрытия торгов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рынок акций РФ в понедельник колеблется с незначительными изменениями. Трейдеры опасаются, что высокотехнологичные американские акции и другие высокорисковые активы перейдут в режим экстремальных колебаний, поэтому энтузиазма среди покупателей пока не наблюдается.

Текущая неделя будет богата на макроэкономическую статистику. Июньский фьючерс на индекс РТС сформировал в апреле очередной повышательный тренд и движется по нему. Одновременно он с начала года движется в рамках восходящего канала с нижней границей 140000 пунктов. Президент Ирана заявил, что мировые державы согласились с отменой серьезных санкций к его стране в рамках ядерной сделки, но никакого обвала на рынке нефти не произошло. У индекса РТС за спиной есть такие "защитники", как высокие цены на нефть, находящийся в боковике индекс развивающихся рынков от MSCI и позитивные ожидания от июньской встречи Путина и Байдена, считает аналитик.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, в начале новой недели в лидерах роста остаются акции компаний из быстрорастущих секторов на фоне снижения инфляционных ожиданий в США. На российском рынке также растут бумаги более технологичных компаний ("Яндекс", Mail, Headhunter (MOEX: HHRU)). Помимо снижения инфляционных ожиданий в мире, укрепление рубля и коррекция на рынке сырьевых товаров поддерживают краткосрочную ротацию в акции компаний, ориентированных на внутренний спрос, отмечает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, в начале дня мировые рынки находились под давлением, но затем перешли к росту. Нефть также дорожает на фоне угрозы урагана, который может пройти по территории Мексиканского залива, где сосредоточено нефтяное производство США. Поддержку рисковым активам оказывает произошедшее в конце прошлой недели снижение доходности гособлигаций США, которая остается около локальных минимумов - это уменьшило опасения скорого ужесточения монетарной политики ФРС из-за всплеска инфляции.

По словам ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, российские активы остаются интересными для иностранных фондов. По данным EPFR, приток инвестиций в российские активы наблюдается уже 28 недель подряд. На неделе до 19 мая чистый приток в фонды, инвестирующие в Россию, составил $98 млн по сравнению с $4 млн неделей ранее.

На валютном рынке опасаются, что период дивидендных выплат может существенно ослабить курс рубля. Кроме того, заявления председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной также напугали более длительным периодом повышения ставки. По ее словам, низкая доходность депозитов является одним из поводов для беспокойства населения. Однако нормализация денежной политики сделает доходность банковских депозитов выше инфляции. На середину мая инфляция в РФ вновь вернулась ближе к 5,8% в годовом выражении. Соответственно, подобные заявления могут намекать на то, что ставка еще может быть повышена на 0,5-1,0 процентного пункта.

В Европе активность на биржах была невысокой, поскольку не работали площадки в Германии, Швейцарии, Дании, Норвегии, Бельгии и Австрии. В минувшую пятницу председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что пока рано обсуждать изменения в политике регулятора после того, как завершится текущая программа покупки активов на 1,85 трлн евро. Данное заявление прозвучало в ответ на запросы членов ЕЦБ о возможности сокращения стимулов.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что Иран вряд ли быстро нарастит свой экспорт нефти после снятия санкций. Дополнительные объемы нефти лишь позволят рынку не испытывать дефицит на фоне выхода из ограничений пандемии. Даже агрессивное наращивание с июля не помешает, по мнению GS, достигнуть $80 за баррель Brent в IV квартале. Основной прирост спроса состоится в ближайшие три месяца, отмечает аналитик.

Тем временем, для высокой волатильности есть и другие причины. В случае сохранения высоких темпов инфляции в США в период с мая по июнь на рынке может сформироваться более сильное ожидание реакции ФРС на инфляцию. Пока инвесторы проявляют спокойствие, что отражается в устойчивом снижении доходности по казначейским обязательствам США. Однако подтверждение инфляционного давления способно резко ухудшить настроения, что отразится на широком наборе сырьевых активов. Китай, как минимум, уже предпринимает меры по сдерживанию спекуляций на рынке металлов.

В минувшую пятницу администрация президента США Джо Байдена презентовала сокращенный инфраструктурный план на $1,7 трлн вместо прежних $2,3 трлн. Однако даже это альтернативное предложение пока не получило поддержки, что может вынудить демократов пойти путем пересмотра бюджетных статей, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, позитивное начало торгов в США во главе с сектором высоких технологий оказало поддержку и рынку акций РФ. Настроения на рынках в условиях спокойного макроэкономического фона улучшились, но в конце недели покупателям предстоит пройти проверку на прочность статистикой по инфляции.

Нефть Brent преодолела сопротивление $68 за баррель, где проходит средняя полоса Боллинджера дневного графика. У инвесторов появились сомнения в способности США и Ирана заключить ядерную сделку в ближайшей перспективе, так как исламская республика планирует закрыть доступ на свои ядерные объекты. Оптимизма покупателям добавляло ослабление доллара и ожидания восстановления мирового спроса на нефть.

Индексы МосБиржи и РТС находятся выше поддержек 3635 и 1545 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок вновь замер в ожидании в условиях сохранения основного восходящего тренда. Инцидент с лайнером Ryanair, который вынужден был сесть в Минске, спровоцировал разговоры о приостановке полетов европейских самолетов над Белоруссией и напомнил инвесторам о политических рисках. Ситуация лишь косвенно затрагивает РФ, но все же может ограничивать оптимизм и на российских площадках. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3600-3700 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций, за исключением Гонконга и Южной Кореи (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,4-0,5%) и США (индекс S&P 500 прибавил 1,1% и превысил рубеж 4200 пунктов).

В Японии позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает ускорение вакцинации против COVID-19 в стране, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в понедельник скорректировались после негативной минувшей недели; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,2 выше уровня закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $68,13 за баррель (+2,5%), июльская цена WTI - $65,43 за баррель (+2,9%).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 3,3%, WTI - на 2,7%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Давление на рынок оказывали перспективы роста поставок иранской нефти в связи с сообщениями о прогрессе на переговорах по иранской ядерной программе.

Росту нефтяных цен в понедельник способствуют новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов, отмечает S&P Global Platts. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.

Центр прогнозирования климата США видит 60%-ную вероятность того, что в текущем сезоне активность ураганов будет выше нормы.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 455 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+14,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+9,3%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+7%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+5,7%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,8%), бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+4,6%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4,2%).

Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) (+0,6%) на заседании 20 мая утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2020 год. Решение принято в связи с отсутствием чистой прибыли в прошлом году, говорится в сообщении компании. Прошлый год "Иркут" завершил с чистым убытком в 69,7 млрд руб. по МСФО и в 14,8 млрд руб. по РСБУ.

Совет директоров ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,1%, до 0,012552 рубля) рекомендовал акционерам утвердить размер дивидендов за 2020 год на уровне 0,001070552 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Совет директоров ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+0,1%) (ЧМК, входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR)) рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 24 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года, говорится в сообщении ЧМК. Согласно материалам, за 2020 год ЧМК получил 505,881 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 5,326 млрд рублей чистой прибыли в 2019 году. Реестр для участия в годовом собрании закрывается по данным на 1 июня. Завод не выплачивает дивиденды с 2004 года.

Подешевели "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-13,9%), бумаги "Мечела" (-3,2% и -5,3% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,9%).

Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (-0,8%) рекомендовал акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год в связи с отсутствием прибыли, следует из материалов компании. Годовое собрание акционеров назначено на 29 июня.

Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-0,4%) по МСФО в январе-марте составила 2,43 млрд руб., что на 23,5% больше показателя аналогичного периода 2020 г., следует из отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,329 млрд рублей (из них 8,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,51 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,01 млрд рублей на акции "Норникеля").