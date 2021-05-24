Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие драйверов

Москва. 24 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего торгового дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию 21 мая и составила 115,31% от номинала, что соответствует доходности 1,795% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,2 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,94% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,015% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день на 0,5 пункта и составил 178 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице всего на 0,5 базисного пункта - до 131,205% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,79% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 2 базисных пункта - до 126,38% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,785% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 113,38% от номинала, что соответствует доходности 1,93% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 1,5 базисного пункта, до 108,93% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,95% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 2 базисных пункта - до 123,925% от номинала (доходность не изменилась - 3,795% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился за день в цене, которая, как и в пятницу, составила 111,24% от номинала (доходность - 2,26% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был довольно спокойный и тихий день, изменения котировок незначительные на фоне пониженной активности торгов. Крупных сделок как в секторе долларовых бумаг, так и облигаций, номинированных в евро, очень мало. Динамика суверенных евробондов РФ, которые размещались на прошлой неделе, также в целом была нейтральной. Нейтральная динамика цен объясняется отсутствием важных для рынка новостей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.