24 мая 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие драйверов
Москва. 24 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего торгового дня.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию 21 мая и составила 115,31% от номинала, что соответствует доходности 1,795% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,2 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,94% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,015% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день на 0,5 пункта и составил 178 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице всего на 0,5 базисного пункта - до 131,205% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,79% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 2 базисных пункта - до 126,38% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,785% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 113,38% от номинала, что соответствует доходности 1,93% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 1,5 базисного пункта, до 108,93% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,95% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 2 базисных пункта - до 123,925% от номинала (доходность не изменилась - 3,795% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился за день в цене, которая, как и в пятницу, составила 111,24% от номинала (доходность - 2,26% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был довольно спокойный и тихий день, изменения котировок незначительные на фоне пониженной активности торгов. Крупных сделок как в секторе долларовых бумаг, так и облигаций, номинированных в евро, очень мало. Динамика суверенных евробондов РФ, которые размещались на прошлой неделе, также в целом была нейтральной. Нейтральная динамика цен объясняется отсутствием важных для рынка новостей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
24 мая 2021 года 19:45
Москва. 24 мая. Доллар растерял рост первой половины дня и перешел к снижению, евро также отошел от утренних максимумов, но пока удерживает небольшой плюс на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании саммита ЕС, в ходе которого страны - члены Евросоюза запланировали провести стратегическую дискуссию на тему взаимоотношений с Россией и возможных новых санкций. читать дальше
.
24 мая 2021 года 19:25
Москва. 24 мая. Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом индексов вслед за выросшей нефтью (нефть Brent вечером смогла превысить $68 за баррель) и подъемом фондовых площадок в США; поддержку также оказал ряд дивидендных новостей. читать дальше
.
24 мая 2021 года 19:15
Рубль, скорее всего, стабилизируется на уровне 73,0-73,5 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка.
Как отмечают эксперты банка, на этой неделе состоятся выплаты по НДПИ и налогу на прибыль - 26 и 28 мая соответственно. Ожидается повышенный спрос на рубль со стороны экспортеров,... читать дальше
.
24 мая 2021 года 18:53
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 25 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- пересмотренный ВВП Германии в 1К21 (09:00 МСК);
- индекс делового климата... читать дальше
.
24 мая 2021 года 18:21
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.
"Дальнейшая динамика рубля будет определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран,... читать дальше
.
24 мая 2021 года 17:52
"Финам" рекомендует покупать акции CVS Health Corp. с прогнозной ценой $95,70 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,93% от текущего уровня с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании.
Аналитик Артемий Шамшуков приводит следующие аргументы в пользу... читать дальше
.
24 мая 2021 года 17:35
Возможен рост пары EUR/USD к уровням 1,23-1,24 на текущей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).
Также аналитики отмечают, что оптимизм в отношении валют ЕМ обеспечивает восстановление мировой экономики (композитный PMI в еврозоне в мае вырос до 56,9 пунктов (53,8 в апреле), в США - до... читать дальше
.
24 мая 2021 года 17:12
Дивидендная доходность по обыкновенным акциям "ТГК-1" за 2020 год может составить 8,4%, сообщается в комментарии BCS Express.
Совет директоров "ТГК-1" рекомендовал выплатить 0,001070552 руб. на одну обыкновенную акцию в качестве дивидендов за 2020 год, отмечают в инвесткомпании. Дата закрытия... читать дальше
.
24 мая 2021 года 16:49
Возможно снижение котировок меди в краткосрочной перспективе, говорится в материале аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".
"Котировки меди снизились до $9881,5 за тонну по итогам торгов 21 мая, потеряв 8% от нового исторического максимума, достигнутого 10 мая 2021 года... читать дальше
.
24 мая 2021 года 16:20
Возможно умеренное снижение доходностей ОФЗ на текущей неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).
"На наш взгляд, на текущей неделе можно ожидать умеренного снижения доходностей ОФЗ на фоне ослабления геополитических рисков. Вместе с тем в корпоративных выпусках на неделе вряд ли... читать дальше
.
24 мая 2021 года 16:01
Котировки нефти марки Brent пока останутся в диапазоне $65-70 за баррель с возможной тенденцией движения к нижней границе коридора, говорится в комментарии Saxo Bank.
Возможности роста котировок нефти марки Brent ограничивает недостаточно синхронное восстановление спроса в разных странах, отмечает... читать дальше
.
24 мая 2021 года 15:57
Москва. 24 мая. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании саммита ЕС, в ходе которого страны - члены Евросоюза запланировали провести стратегическую дискуссию на тему взаимоотношений с Россией и возможных новых санкций. читать дальше
.
24 мая 2021 года 15:38
Национальная валюта, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).
"Позитивными факторами для рубля выступают ослабление геополитических рисков на ожиданиях встречи президентов США и России, а также рост спроса на валюты... читать дальше
.
24 мая 2021 года 15:18
Инвесторы пока не готовы к покупке бумаг АФК "Система", существуют риски падения котировок, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".
"Котировки бумаг "Системы" в начале недели пытаются развить восходящее движение, но все еще выглядят слабо как в краткосрочном, так и... читать дальше
.
24 мая 2021 года 15:00
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Северсталь", "Газпром", "НЛМК", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.
Фаворитом остается "Северсталь". Цены на г/к прокат в черноморских портах на прошлой неделе... читать дальше
.