Рубль стабилизируется на уровне 73,0-73,5 руб./$1 на текущей неделе - Газпромбанк

Рубль, скорее всего, стабилизируется на уровне 73,0-73,5 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка.

Как отмечают эксперты банка, на этой неделе состоятся выплаты по НДПИ и налогу на прибыль - 26 и 28 мая соответственно. Ожидается повышенный спрос на рубль со стороны экспортеров, которые будут конвертировать выручку в рубли для выплаты налогов. По оценке аналитиков банка, объем продаж валюты экспортерами на этой неделе составит 2,0 млрд долл. Это будет значимым фактором поддержки рубля.

"Мы ожидаем курс USD/RUB на уровне 73,0-73,5 руб./$1 на этой неделе. Дивидендные выплаты усилят волатильность рубля в ближайшие дни. Российские компании могут увеличить продажи экспортной выручки в рамках подготовки к выплатам дивидендов на этой неделе. Суммарный объем возможных продаж валюты до конца мая может составить 290 млрд руб., что будет позитивно для рубля. Однако на этой неделе также пройдут конвертации для выплат дивидендов иностранным держателям (в сумме 118 млрд руб.), что будет оказывать негативное влияние на валютный курс. В результате волатильность рубля в отдельные дни недели повысится", - прогнозируют эксперты Газпромбанка.

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