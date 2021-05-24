Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 25 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- пересмотренный ВВП Германии в 1К21 (09:00 МСК);

- индекс делового климата Ifo по Германии за май (11:00 МСК);

- саммит лидеров ЕС;

- индекс потребительского доверия США за май (17:00 МСК);

- продажи новых домов в США в апреле (17:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- советы директоров "Башнефти", "Татнефти", "ТГК-2" рассмотрят вопрос о дивидендах.

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