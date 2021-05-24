Рубль будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Сбер Управление Активами

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"Дальнейшая динамика рубля будет определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, динамикой цен на нефть и геополитическим фактором. Целевой краткосрочный диапазон по рублю мы оставляем прежним - на уровне 73-75 руб./$1", - отмечает Малин.

По мнению эксперта, на рублёвом долговом рынке, благодаря оптимальному соотношению риска и доходности, интересны корпоративные облигации 2-3 эшелонов. Ставки по таким инструментам заметно превышают доходности к погашению ОФЗ, текущую и целевую инфляцию, а также ставки по депозитам. При этом рыночный риск среднесрочных корпоративных облигаций заметно ниже риска по длинным ОФЗ.

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