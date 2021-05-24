Рубль днем слабеет к доллару и евро в ожидании саммита ЕС и обсуждений взаимоотношений с Россией

Москва. 24 мая. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании саммита ЕС, в ходе которого страны - члены Евросоюза запланировали провести стратегическую дискуссию на тему взаимоотношений с Россией и возможных новых санкций.

Курс доллара США составил 73,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,54 руб./EUR1, подорожав на 43 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,3 копейки - до 81,08 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 мая на 5,37 копейки, до 73,5266 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,69 копейки, до 89,6877 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро в ожидании информации с саммита ЕС, на котором будут обсуждаться вопросы взаимоотношений с Россией и тема санкций. "Стратегическая дискуссия" о России является одним из главных пунктов повестки первого дня саммита 24-25 мая.

"Речь идет о стратегической дискуссии европейских руководителей в свете последнего развития событий, касающихся России. Предполагается синтезировать послания. Прежде всего, осудить действия России против ЕС и государств-членов, призвать к единству и солидарности, особенно среди государств-членов, но также и с восточными партнерами", - заявил в минувшую пятницу журналистам высокопоставленный европейский чиновник, знакомя их на условии анонимности с повесткой предстоящей встречи ЕС в верхах.

"Второе главное послание: поручить (Евро)комиссии и высокому представителю ЕС по иностранным делам подготовить доклад в соответствии с пятью принципами, которые, как вы знаете, являются краеугольными камнями наших отношений с Россией. И мы предложим комиссии и высокому представителю господину Боррелю подготовить доклад в соответствии с этими пятью принципам, чтобы ясно заявить, где мы находимся, какова нынешняя ситуация в рамках отношений с Россией сегодня и завтра", - сказал собеседник СМИ.

По его словам, дискуссия о России на майском саммите ЕС планировалась ранее, но откладывалась несколько раз по причине пандемии COVID-19, и теперь к ней возвращаются, чтобы подвести итог ситуации.

"В интересах союза иметь стабильные и надежные отношения с Россией. Как к этому прийти - это предмет дебатов. Отсюда и поручение высокому представителю и комиссии представить доклад ввиду дискуссии для принятия решений. Это важное задание", - отметил собеседник журналистов.

В ответ на вопрос о возможных новых санкциях ЕС против России, чиновник предложил дождаться результата дискуссии. "Одни страны, возможно, скажут, что нужно ввести новые санкции, другие будут против. Для этого и служит дискуссия", - резюмировал источник.

В марте 2016 года министры иностранных дел стран ЕС согласовали "пять принципов" Федерики Могерини" (предшественницы Борреля на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам).

Это реализация Минских соглашений по Украине как условие для любых существенных изменений в отношениях с РФ, кроме того, ЕС не откажется от непризнания присоединения Крыма к России; укрепление отношений ЕС с восточными партнерами, начиная с Центральной Азии; укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической и в области стратегической коммуникации; любое взаимодействие с РФ должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы, например, во внешней политике; необходимо поддерживать гражданское общество в России и инвестировать в развитие контактов между людьми в ЕС и в РФ, особенно ориентируясь на молодежь.

Второй день саммита, 25 мая, будет посвящен мерам ЕС против COVID-19 и борьбе против климатических изменений.

Москва готовит предложения по повестке саммита России и США, если такая встреча состоится, тем временем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Подготовка предложений к повестке дня - это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите", - сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

Он напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности рассматривать и решать любые вопросы, стоящие в двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов. "Главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов", - сказал российский министр.

Он отметил, что "за последние годы в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация": "Накопилось немало "раздражителей". (...) Все это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами".

Инвесторы ждут новых данных статистики из США и Европы и анализируют малейшие сигналы относительно возможного изменения денежно-кредитной политики ведущих мировых регуляторов.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард полагает, что пока рано говорить о сворачивании действия антикризисной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) выкупа активов, объем которой составляет 1,85 трлн евро.

"Мы стремимся сохранить благоприятные условия финансирования, используя PEPP, и делать это как минимум до марта 2022 года, - заявила она на пресс-конференции после встречи Еврогруппы в Лиссабоне. - Еще слишком рано, и реально нет необходимости обсуждать долгосрочные вопросы". На следующем заседании ЕЦБ в июне "мы сосредоточимся на благоприятных условиях финансирования для экономики в целом и для всех секторов", добавила она.

Слова Лагард стали сюрпризом для некоторых аналитиков, которые ожидали, что уже на ближайшей встрече руководство ЕЦБ начнет обсуждать сокращение темпов выкупа активов, отмечает Trading Economics. Лагард отказалась комментировать недавний рост доходности облигаций, но заявила, что ЕЦБ "внимательно следит" за стоимостью заимствований. Это выражение обычно вызывает обеспокоенность у инвесторов.

Следующее заседание ЕЦБ назначено на 10 июня.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Bloomberg, что факторы, которые способствуют росту инфляции в США, скорее всего, сойдут на нет в начале 2022 года.

Дейли прогнозирует, что инфляция в стране будет оставаться на высоком уровне до конца 2021 года. По ее мнению, ряд факторов, включая перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников, а также эффект низкой базы оказывают повышательное давление на цены.

Протокол апрельского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что некоторые члены Федрезерва были готовы к обсуждению сокращения программы выкупа активов на предстоящих встречах.

Глава ФРБ Сан-Франциско отметила правильность текущей денежно-кредитной политики. Она подчеркнула, что властям необходимо сохранять терпимость, поскольку более чем 8 млн американцев до сих пор остаются безработными в результате пандемии.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник, завершив прошлую неделю в "минусе".

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК в понедельник увеличилась на 1,61% - до $67,51 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 1,59% - до $64,59 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 3,3%, WTI - на 2,7%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Давление на рынок оказывали перспективы роста поставок иранской нефти в связи с сообщениями о прогрессе на переговорах по иранской ядерной программе.

Росту нефтяных цен в понедельник способствуют новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов, отмечает S&P Global Platts. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.

Центр прогнозирования климата США видит 60%-ную вероятность того, что в текущем сезоне активность ураганов будет выше нормы.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на две единицы - до 455 установок.

"Доллар по-прежнему чувствует себя неуверенно на рынке Forex, привлекая продавцов на росте, а преобладающий в понедельник интерес к риску дополнительно сдерживает попытки американской валюты восстановиться. Это играет на руку рублю, как и продолжающийся налоговый период, который как минимум ограничит потенциал падения курса, если такой риск возникнет. Кроме того, поддержку российская валюта получает со стороны рынка нефти, где Brent энергично дорожает с пятницы. (. . .) Текущая обстановка теоретически располагает к дальнейшим попыткам укрепления "россиянина", который продолжает плавно толкать доллар к отметке 73 рублей. Однако если нынешнее затишье на мировых площадках - предвестник бури, нельзя исключать локальный разворот рубля в ближайшие дни на случай резкой коррекции нефти и возвращения бегства от рисков, которое поддержит защитный доллар", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Российские активы поддерживает снизившаяся геополитическая напряженность. На прошлой неделе главы МИД РФ и США провели первую очную встречу, на которой обозначили намерения по улучшению двухсторонних отношений. В частности, планируется возобновление работы дипломатов и более тесное сотрудничество в ряде ключевых международных вопросов. На этой неделе представители Кремля могут дать официальное согласие на встречу двух президентов, что дополнительно поддержит российские активы. Сегодня позитивным фактором для рубля станет и продажа экспортной выручки на оплату налогов: во вторник уплачивается НДПИ, а в пятницу - налог на прибыль. На этом фоне рубль может немного укрепиться по итогам дня, но снижение курса будет ограничено слабым спросом на риск", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК в основном подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизились на 1 б.п. - до 5,12% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 5,28% и 5,73% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 5,83% годовых.