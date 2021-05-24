"Финам" рекомендует покупать акции CVS Health с прогнозной ценой $95,70

"Финам" рекомендует покупать акции CVS Health Corp. с прогнозной ценой $95,70 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,93% от текущего уровня с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик Артемий Шамшуков приводит следующие аргументы в пользу покупки бумаги:

- акции CVS Health на данный момент являются недооцененными относительно большинства компаний-конкурентов;

- бизнес CVS Health можно назвать относительно нецикличным, это вкупе с привлекательными дивидендными выплатами делает акции компании хорошей защитной историей.

При этом эксперт рекомендует инвесторам внимательно следить за рисками, связанными с данной компанией. Основными, по его мнению, можно назвать относительно высокую закредитованность, а также низкие темпы роста выручки и EBITDA.

CVS Health Corp. - американская фармацевтическая и медицинская компания, в сети которой насчитывается около 10 тысяч аптек и магазинов.

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