Возможен рост евро к 1,23-1,24 на текущей неделе - ПСБ

Возможен рост пары EUR/USD к уровням 1,23-1,24 на текущей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Также аналитики отмечают, что оптимизм в отношении валют ЕМ обеспечивает восстановление мировой экономики (композитный PMI в еврозоне в мае вырос до 56,9 пунктов (53,8 в апреле), в США - до 68,1 (63,5 в апреле). При этом умеренное давление на валюты ЕМ, на взгляд экспертов ПСБ, может оказать снижение нефтяных цен на фоне ожидаемого роста предложения из Ирана в случае отмены санкций. На предстоящей неделе динамика валют ЕМ будет зависеть от локальных новостей.

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