Возможно снижение доходностей ОФЗ на текущей неделе - BCS GM

Возможно умеренное снижение доходностей ОФЗ на текущей неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"На наш взгляд, на текущей неделе можно ожидать умеренного снижения доходностей ОФЗ на фоне ослабления геополитических рисков. Вместе с тем в корпоративных выпусках на неделе вряд ли будут сильные движения. На фоне сохраняющегося инфляционного давления и рисков более сильного ужесточения монетарной политики как минимум до следующего решения ЦБ по ключевой ставке будет сохраняться баланс между покупателями и продавцами", - пишут эксперты BCS GM Кити Панцхава и Юрий Голбан.

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