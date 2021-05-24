Котировки нефти пока останутся в диапазоне $65-70/барр. - Saxo Bank

Котировки нефти марки Brent пока останутся в диапазоне $65-70 за баррель с возможной тенденцией движения к нижней границе коридора, говорится в комментарии Saxo Bank.

Возможности роста котировок нефти марки Brent ограничивает недостаточно синхронное восстановление спроса в разных странах, отмечает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен: в США и Европе оно идет хорошими темпами, а вот в Азии новые вспышки COVID-19 продолжают портить краткосрочную перспективу, в том числе по авиационному керосину (ограничения на передвижение и слабый спрос на международные перелеты в обозримом будущем сохранятся).

Повредила нефти и общая коррекция сырьевого рынка, связанная с обещанием Китая принять меры для охлаждения цен, констатирует эксперт.

Спред между ближайшими месяцами по фьючерсам на Brent уменьшился и показывает самую слабую за этот год бэквордацию.

"Учитывая возможный возврат Ирана на рынок и уже происходящее увеличение добычи в ОПЕК+, цена нефти марки Brent, вероятно, останется зажатой в диапазоне $65-70 за баррель, причем в ближайшей перспективе более вероятно снижение, пока не улучшится картина спроса", - полагает аналитик Saxo Bank.

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