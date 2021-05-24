Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Национальная валюта, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Позитивными факторами для рубля выступают ослабление геополитических рисков на ожиданиях встречи президентов США и России, а также рост спроса на валюты развивающихся стран по мере восстановления мировой экономики. Ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБР на заседаниях в июне-июле также должно оказать поддержку рублю на горизонте ближайших нескольких месяцев. При этом завершение налогового периода и снижение нефтяных цен, скорее всего, окажут умеренное давление на курс рубля", - указывают эксперты ПСБ.

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