BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Северсталь", "Газпром", "НЛМК", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.

Фаворитом остается "Северсталь". Цены на г/к прокат в черноморских портах на прошлой неделе вновь остались без изменений, на крайне высоком уровне $1100/т. Цены российских заводов на г/к прокат и арматуру также не изменились - $1013/т и $655/т без НДС соответственно. Северсталь недавно подняла цены на г/к прокат на 5%, до $1175-1200/т FOB Балтика. Цены на г/к прокат из Турции достигли $1200/т FOB - позитивный сигнал для цен в портах Балтийского моря. Аналитики BCS Global Markets видят дальнейший потенциал роста ценовых уровней бумаг российских сталепроизводителей.

По-прежнему в фаворитах российская транснациональная энергетическая компания "Газпром". Цены на газ подскочили в январе из-за холодной погоды в Европе и дефицита СПГ в Азии. "Газпром" повысил ориентир экспортной цены на 2021г до $200/тыс. куб. м. Объемы газа в европейских хранилищах быстро снижаются. Ожидается завершение как минимум одной ветки Северного потока -2 к началу лета.

Эксперты инвесткомпании видят позитивные перспективы для группы "НЛМК". Котировки продолжают опережать рынок на фоне благоприятной динамики мирового рынка стали и ситуации на экспортных направлениях. "Мы ждем от компании сильных результатов за I полугодие 2021г, что должно обеспечить щедрые дивиденды. "НЛМК" торгуется на хороших уровнях для покупки и внушительной доходностью 25%", - отмечают аналитики BCS Global Markets.

Остается в топ-5 и Тинькофф Банк - российский коммерческий банк, полностью сфокусированный на дистанционном обслуживании. Банк представил сильную Стратегию - 2023 с акцентом на рост клиентской базы до 16,5 млн активных клиентов и увеличение кросс-продаж до 1,7 на клиента в рамках экосистемы, а также запуск новых продуктов. TCS остается хорошей историей роста со стратегической целью среднегодового повышения чистой прибыли на 20%, не менее чем до 75 млрд руб. и ROE выше 30%.

Сохраняет позиции в топ-5 М.Видео - российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники. Эксперты BCS Global Markets видят потенциал дальнейшего роста благодаря обновленной дивидендной политике. Операционные результаты за 1К21 продемонстрировали рост GMV на 14%, по большей части за счет онлайн-продаж (+63% г/г).

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