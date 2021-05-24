"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $274

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $274 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $236, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Несмотря на то, что бизнес компании находится полностью в цифровом пространстве, у него присутствует высокая диверсификация. Все секторы, где участвует Microsoft, имеют высокий спрос на производимые программы и услуги, поэтому компания показывает стабильный рост финансовых показателей на протяжении многих лет, что очень хорошо отражается в котировках", - пишут аналитики "Финама".

С точки зрения теханализа, бумага движется в рамках растущего тренда. "Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $274. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $236, риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1", - указывают эксперты инвесткомпании.

Microsoft Corporation - одна из крупнейших компаний по производству программного обеспечения. Помимо ПО, внушительную часть выручки составляет генерация облачных вычислительных мощностей, искусственного интеллекта и массы комплексных продуктов, связанных с ними. Также компания активно участвует в игровом сегменте, выпуская игровые приставки семейства Xbox.

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