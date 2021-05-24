Пара доллар/рубль продолжит консолидацию на уровне 73,5 руб./$1 - "Велес Капитал"

Пара доллар/рубль продолжит консолидацию на уровне 73,5 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии "Велес Капитала".

"Рубль к середине дня в понедельник торговался в небольшом плюсе к доллару и евро, что, тем не менее, выглядело достаточно хорошим результатом на фоне других валют EM, - комментирует эксперт инвесткомпании Юрий Кравченко. - Так, большинство валют на развивающихся рынках (включая валюты ЮАР, Индии, Мексики, Малайзии) демонстрировало хоть и незначительную, но отрицательную динамику. Часть поддержки рубль черпал с нефтяного рынка, где котировки марки Brent прибавляли более 1,5% и поднимались выше 67,5 долл. Однако основную помощь российская валюта вероятно продолжает получать от налогового периода, где продажи валютной выручки экспортерами перед предстоящими во вторник крупными платежами в самом разгаре".

Кравченко также отмечает, что на глобальных рынках евро предпринимает новые попытки закрепиться выше 1,22 по доллару, а индекс USD к корзине основных валют снова отступил ниже рубежа в 90 пунктов. Ряд европейских рынков в понедельник закрыты, что несколько ограничивает торговую активность инвесторов.

По мнению эксперта, на локальном рынке в ближайшее время стоит ожидать дальнейшей консолидации пары доллар/рубль в районе 73,5 руб./$1. При этом фактор завершения налогового периода ближе к концу месяца будет нивелирован для рубля сохранением относительно нейтрального геополитического фона, полагает Кравченко.

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