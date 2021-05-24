Короткая коррекция не изменит тренд на восстановление котировок нефти - Райффайзенбанк

Короткая коррекция не изменит тренд на восстановление котировок нефти, полагает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

"Цена нефти марки Brent на прошлой неделе опускалась ниже $65/барр. Причиной послужили сообщения о переговорах с США по ядерной сделке и снятии санкций с Ирана. Более того, по данным Bloomberg, страна уже начала подготовку своих месторождений к увеличению добычи. На данный момент Иран добывает около 2,4 млн барр./сутки, тогда как до разрыва ядерной сделки его добыча достигала 3,8 млн барр./сутки. Учитывая исторические темпы ее восстановления после снятия санкций в 2016г, мы полагаем, что для достижения 3,8 млн барр./сутки потребуется немногим более года, при этом основное восстановление (около 700-800 тыс. барр./сутки) может прийтись на первые полгода после снятия санкций", - пишет эксперт банка.

Аналитик полагает, что этот фактор в дополнение к новым объемам, которые выходят на рынок по решению ОПЕК+, может оказать более существенное давление на цены. ОПЕК+ и Саудовская Аравия должны увеличить предложение на 2 млн барр./сутки за май-июль. Если к этим объемам еще добавятся и объемы от Ирана, то нормализация мировых запасов нефти может затянуться.

Эксперт напоминает, что еще в марте вице-премьер РФ А. Новак оценивал снижение мировых запасов к среднему 5-летнему значению за 2-3 месяца. Но данные по запасам в США уже не позволяют уверенно говорить о сохранении дефицита на рынке. За первую половину мая они выросли на 0,9 млн барр.

"Тем не менее, мы полагаем, что в случае снятия санкций с Ирана коррекция в ценах будет относительно умеренной и будет носить кратковременный характер. Мы ожидаем продолжения восстановления мирового спроса, и ОПЕК+ будет и далее регулировать предложение для баланса рынка. Изменение тренда на восстановление цен может переломить США, в случае восстановления собственной добычи", - отмечает Полищук.

Однако пока добыча в США не растет, даже несмотря на серьезный рост буровой активности, подчеркивает стратег Райффайзенбанка. Так, количество активных буровых установок, по данным Baker Hughes, в США выросло до 356 шт., с минимума в 172 шт. в августе прошлого года. Однако уровень добычи так и остается около 11 млн барр./сутки. "В целом мы полагаем, что волатильность на рынке нефти останется высокой, но спрос продолжит восстанавливаться. Мы сохраняем наш прогноз средней цены на нефть марки Brent в 4К2021 на уровне $67,5/барр.", - прогнозирует Полищук.

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