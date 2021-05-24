Акции NVIDIA сохраняют среднесрочный потенциал роста до 12% - "Фридом Финанс"

Акции NVIDIA Corp. сохраняют среднесрочный потенциал роста до 12%, который может быть реализован в мае-июле, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"NVIDIA проведет первый за последние 14 лет сплит акций (пятый за всю историю компании). Как и другие представители технологичного сегмента, корпорация продемонстрировала феноменальный рост капитализации и цены своих бумаг. С момента проведения последнего дробления в 2007 году рыночная стоимость Nvidia увеличилась более чем в 17 раз, а с начала торгов в 1999-м - более чем в 365 раз. Для сравнения: индекс Nasdaq за тот же период вырос в 5,5 раза", - отмечает аналитик инвесткомпании.

На взгляд Емельянова, рынок с интересом, но без эйфории отреагировал на новости о сплите NVIDIA. В пятницу котировки повысились на 2,6% и продолжают прирастать на премаркете в понедельник, прибавив еще более 1%. Это весьма умеренное повышение по сравнению с тем, которое продемонстрировали бумаги Tesla и Apple прошлым летом, когда компании почти синхронно объявили о дроблении акций.

"Окончательно решение будет принято на ежегодном собрании NVIDIA в июне. Само событие, скорее всего, вызовет ограниченный интерес со стороны инвесторов, хотя в моменте возможны новые скачки стоимости в пределах 3%. До проведения сплита, которое назначено на 19 июля, остается восемь недель, в течение которые не исключен спекулятивный разгон акций NVIDIA. Сейчас эти бумаги сохраняют среднесрочный потенциал до 12%, который может быть реализован в мае-июле. Однако в этом случае после сплита тренд может развернуться в сторону затяжной коррекции, и акции на какое-то время вернутся к нынешним $550-600 за штуку", - пишет эксперт "Фридом Финанс".

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