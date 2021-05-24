ПСБ рекомендует покупать акции ММК

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в обзоре.

"Мы положительно смотрим на планы "ММК" вернуться в индекс MSCI Russia, что обеспечит компании приток инвесторов. После SPO "ММК" в апреле действует lock-up период на продажу акций - до конца июня. Очередной полугодовой пересмотр структуры индексов MSCI пройдет в ноябре. Рекомендуем "покупать" акции комбината", - отмечают эксперты ПСБ.

Как сообщалось, основной владелец ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников рассматривает возможность еще одного SPO вслед за апрельской сделкой, чтобы вернуть акции компании в индекс MSCI Russia.

Mintha Holding Ltd, представляющая интересы Рашникова, в апреле продала 3% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок, free float в результате вырос с 15,7% до 18,7%.

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