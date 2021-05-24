Рубль имеет хорошие шансы стабилизироваться на уровне 73 руб./$1 - Росбанк

Рубль имеет хорошие шансы стабилизироваться на уровне 73 руб./$1, говорится в комментарии Росбанка.

По мнению аналитиков Росбанка, к началу лета положение российского рубля остается прочным благодаря смягчению геополитической напряженности в последние недели и поддержке локальных факторов в виде майского налогового периода, предстоящих дивидендных выплат корпораций и умеренных "аппетитов" Минфина к покупке валюты.

"Помимо этого, устойчивые сырьевые котировки и жесткость позиции Банка России также оказывают материальную поддержку рублю. Согласно апрельским данным, профицит текущего счета вырос на $11,3 млрд (до $28,1 млрд с января по апрель). Рост во многом был поддержан ценовым эффектом на стороне экспорта сырья, хотя динамика торговых потоков ощутила сильное влияние роста импорта товаров (сальдо торгового баланса $35,8 млрд руб., -$4,7 млрд г/г), а также низкими показателями импорта услуг. Несмотря на ухудшение санкционной повестки в апреле, отток капитала оказался ниже показателя прошлого года на $9,3 млрд (до $18,7 млрд). Тем не менее, эффект был компенсирован более интенсивными покупками резервов Минфином ($9,5 млрд). В подобных обстоятельствах мы видим хорошие шансы для стабилизации курса рубля вблизи 73 руб./$1 с опережением нашего прогноза", - отмечают эксперты банка.

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