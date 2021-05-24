Рынок акций РФ утром умеренно подрос вслед за нефтью и приостановился, просели Россети на новостях

Москва. 24 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно подрос вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $67 за баррель), после чего перешел к консолидации в ожидании свежих драйверов; просели бумаги "Россетей" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3663,24 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1569,65 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 73,52 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,2% "префы"), "Московской биржи" (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели акции "Россетей" (-1,2% и -1,2% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Руководство ПАО "Россети" выступает против выплат акционерам по итогам прошлого года на фоне грядущих масштабных проектов, сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Впрочем, директивы от государства ещё нет, несмотря на то, что совет директоров должен рассмотреть вопрос на заседании уже в понедельник, 24 мая.

Индексный провайдер FTSE включил "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+0,6%) в свои индексы для России по итогам июньского промежуточного пересмотра индексов, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам эксперта, пассивный приток капитала в акции компании составит порядка $15 млн. Все изменения вступят в силу 18 июня после закрытия торгов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник слабо позитивный. Незначительный рост азиатских индексов не должен вводить в заблуждение, а цены на промышленные металлы снижаются, что может негативно сказаться на акциях российских металлургов. Нефть пытается отыграть потери прошлой недели, но пока идей на новый выход к уровню $70 за баррель Brent нет. Потребление все еще остается сдержанным, хотя со стороны производителей сохраняется относительно высокая дисциплина.

Рынок акций РФ может показать неуверенность в начале торгов из-за секторов металлов и добычи, а также нефти и газа. Рубль, напротив, способен игнорировать нефть и металлы, продолжая отыгрывать снижение геополитических рисков, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также считает, что внешний фон располагает к продолжению осторожных покупок акций, но на какое-то сильное движение или формирование новой волны роста пока рассчитывать не стоит, поводов для этого нет.

Среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции по портфелям, ведь тренд по российскому рынку пока восходящий. Причем в эти портфели рекомендуется пополнять и на просадках увеличивать долю акций золотодобывающих компаний - золото, похоже, сформировало повышательный тренд и вполне может уйти выше $2000 за тройскую унцию.

В ближайшие дни спекулятивно интересен "Норникель", в пятницу бумага последний день будет торговаться с дивидендами. Не исключено, что ее попытаются вытащить вверх процентов на пять, чему поможет рост цен на основную продукцию компании.

Спекулятивно интересны и бумаги нефтяных компаний. Они не только последние недели торговались очень слабо, но и неоправданно сильно просели в середине прошлой недели на падении нефти Brent к $65 за баррель. В фаворитах остаются акции Сбербанка (303,1 рубля), поддержку которым оказывает внешний позитив и продолжение притока средств западных инвесторов на российский рынок. На прошлой неделе акции банка не решились даже серьезно протестировать зону поддержки 290-293 руб., развернувшись от нее. Это хороший сигнал для ухода ближе к историческим максимумам. Тем более Сбербанку не стоит нарушать сложившуюся традицию быстро закрывать дивидендный "гэп", отмечает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть отскакивает с прошлой пятницы после трех дней снижения. Поводом для покупок стало сообщение от Национального центра ураганов (NHC) в США о зарождающемся тропическом шторме, который может пройти по территории Мексиканского залива. В регионе сосредоточено большое количество нефтеперерабатывающих и добывающих предприятий, поэтому штормы и ураганы часто приводят к незапланированным перебоям в работе. По данным NHC, вероятность циклона над западом Мексиканского залива составляет 60%.

Всего на побережье залива сосредоточено 45% мощностей США по переработке нефти и 51% мощностей по переработке природного газа. Добыча нефти и газа в регионе составляет около 1,8 млн б/с и 2,7 млрд куб. футов в день соответственно.

В целом опережающие показатели добычи на американском континенте продолжают расти, указывая на перспективы роста производства во II полугодии 2021 года. По оценке EIA, к концу года добыча в США может составить около 11,3 млн б/с против текущих 11 млн б/с.

В минувшие выходные Иран объявил о том, что трехмесячное соглашение о мониторинге иранских ядерных объектов специальной организацией МАГАТЭ при ООН истекло. Доступ к ядерным объектам будет прекращен. Участники рынка оценивают возможность осложнения переговоров между США и Ираном из-за этого шага. Краткосрочный взгляд на нефтяные котировки нейтральный, риски по-прежнему в большей степени смещены в сторону снижения, считает Галактионов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что с учетом внешнего фоне можно ожидать некоторого преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи закрепиться в диапазоне 3650-3700 пунктов. При этом в отсутствие важных макроэкономических событий, способных существенно повлиять на настроения инвесторов, в ходе торгов умеренный рост может быть продолжен, что даст возможность индексу МосБиржи сделать еще один шаг к верхней границе данного диапазона.

В США в минувшую пятницу индексы акций изменились в пределах 0,1-0,5%, инвесторы продолжали оценивать, как долго Федрезерв США будет удерживать процентные ставки на низком уровне.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в мае увеличился до рекордных 68,1 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее.

Индикатор в промышленной отрасли США также обновил рекорд, составив 61,5 пункта против 60,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя до 60,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс PMI в секторе услуг подскочил до рекордных 70,9 пункта с 64,7 пункта при прогнозе в 64,5 пункта.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций, за исключением Гонконга и Южной Кореи (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,5%).

В Японии позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает ускорение вакцинации против COVID-19 в стране, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вверх после негативной минувшей недели; цена Brent находится на $0,55 выше уровня закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $67,44 за баррель (+1,5%), июльская цена WTI - $64,52 за баррель (+1,5%).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 3,3%, WTI - на 2,7%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Давление на рынок оказывали перспективы роста поставок иранской нефти в связи с сообщениями о прогрессе на переговорах по иранской ядерной программе.

Росту нефтяных цен в понедельник способствуют новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов, отмечает S&P Global Platts. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.

Центр прогнозирования климата США видит 60%-ную вероятность того, что в текущем сезоне активность ураганов будет выше нормы.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 455 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+6,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,6%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,5%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+3,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,1%).

Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+2,9%) рекомендовал акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год в связи с отсутствием прибыли, следует из материалов компании. Годовое собрание акционеров назначено на 29 июня.

Подешевели бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-3,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,5% и -4% "префы"), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,21 млрд рублей (из них 2,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,13 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 954,48 млн рублей на акции "Норникеля").