Возможен рост цены золота к $1920/унц. в ближайшее время - BCS Express

Возможен рост цены золота к уровню $1920 за тройскую унцию в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Поступательный рост наблюдается на рынке золота - прошлая неделя завершалась около $1880 за тройскую унцию. На мой взгляд, в ближайшее время открыта дорога в сторону $1920 за тройскую унцию. Глубокие просадки на фоне роста инфляционных ожиданий маловероятны", - пишет аналитик инвесткомпании Василий Карпунин.

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