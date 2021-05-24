Котировки нефти в понедельник могут восстановиться до $68/барр. - ПСБ

Котировки нефти в понедельник могут восстановиться до $68 за баррель Brent, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена нефти Brent начинает неделю с попыток умеренного роста. Уровень $65/барр. в пятницу удалось удержать. В фокусе - надежды на неплохой автомобильный сезон в США, который должен поддержать спрос на нефтепродукты, а также сезон ураганов в Атлантике. Так, в минувшие выходные уже сформировался первый в сезоне субтропический шторм Ана, который маловероятно, что затронет Мексиканский залив, но задает тренд. Мы считаем, что сегодня Brent может восстановиться к $68/барр.", - отмечает аналитик ПСБ.

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