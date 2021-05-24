Доходность 10-летних ОФЗ останется, вероятно, в диапазоне 7,00-7,20% на текущей неделе - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ останется, вероятно, в диапазоне 7,00-7,20% годовых на текущей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"10-летние ОФЗ второй месяц подряд торгуются с доходностью в узком диапазоне - 7,00-7,20% годовых (за исключением нескольких дней в апреле). Инвесторы уже заложили в цены сохранение высокой инфляции в РФ до осени и повышение ключевой ставки ЦБР до уровня 5,0-6,0%. Стабилизация доходности UST-10 также способствует снижению волатильности российских облигаций. Минфин РФ с начала года уже разместил ОФЗ на 1,3 трлн руб. и 1,5 млрд евро, что при наличии профицита бюджета за январь-апрель в размере 0,2 трлн руб. позволяет Минфину чувствовать себя комфортно при проведении ближайших аукционов", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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